Женщин Жамбылской области поздравил с 8 марта Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в преддверии Международного женского дня 8 марта преподнес цветы и подарки женщинам, многодетным матерям, ветеранам, передает корреспондент МИА» Казинформ».

Глава региона посетил дом обладательницы подвески «Алтын алқа» Данышпан Исаевой, поздравил с праздником, пожелал здоровья и благополучия, преподнес праздничный букет.

Аким области отметил, что ветераны внесли значительный вклад в развитие страны.

«Восьмое марта – одна из самых добрых и светлых дат в календаре. Этот день стал еще одним поводом для благодарности нашим бабушкам и мамам», - сказал Бердибек Сапарбаев.

86-летняя Данышпан апа уроженка села Акколь Таласского района. Ветеран тыла, в период Великой Отечественной войны она трудилась не покладая рук. Данышпан апа воспитала десять детей достойными людьми, у нее 30 внуков.

Поздравил аким области и многодетную маму Гульсару Омиралиеву, которой в этом году исполняется 80 лет. Она родилась в Байзакском районе, более 40 лет трудилась свекловичницей. Гульсара Омиралиева — мать десяти детей, бабушка 54 внуков и прабабушка 28 правнуков.

Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что жизненный и профессиональный путь Гульсары Омиралиевой является ярким примером для подрастающего поколения.

Во время душевной беседы они говорили об особой роли женщины в обществе, в воспитании детей. Многодетная мама поблагодарила главу региона за поздравления, пожелала спокойствия и благополучия стране, призвала всех к единству и согласию.

Побывал аким области и в доме ветерана труда Людмилы Чекалиной. Бердибек Сапарбаев поблагодарил ее за ту сложную жизненную дорогу, по которой она прошла достойно, трудясь во благо будущего поколения.

В этот же день состоялось чествование поэтессы Куляш Ахметовой, которую народ прозвал «белым цветком казахской поэзии». Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что ее произведениям присущи красочная образность и национальный дух.

Глава региона также встретился с коллективом областной многопрофильной больницы, областной станции скорой помощи и школы-гимназии №1 имени А.Бокейханова и поздравил женщин с наступающим праздником 8 марта.

«В народе говорят: «Анаңды Меккеге үш рет арқалап апарсаң да, ақ сүтін ақтай алмайсың» (Трижды на себе мать в Мекку свези – с материнским долгом не рассчитаешься). Роль матери в жизни человека невозможно переоценить. С ее любви и заботы, ее слов и наставлений начинается личность. Представительницы прекрасного пола, являясь хранительницами домашнего очага, воспитывая детей, наравне с мужчинами успешно выполняют свой служебный долг. Казахские девушки известны не только мудростью и умом, но и самоотверженностью. Беря пример с Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой, сегодня наши милые дамы усердно трудятся в различных сферах, добиваются больших успехов и вносят свой вклад в развитие страны. Особенно в такое непростое время женщины оказывают нам поддержку, проявляют самоотверженность. Выражаем всем милым дамам огромную благодарность! Вы достойны всех почестей и уважения», - сказал аким области.

Состоялась церемония награждения сотрудниц за профессиональные достижения. Бердибек Сапарбаев также принял участие в торжественном мероприятии, прошедшем в ЦКЗ «Баласагун». Почетными гостями были многодетные матери, представительницы прекрасного пола, успешно работающие в разных сферах деятельности. Мероприятие сопровождалось концертной программой, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

Отметим, что, согласно статистике, Жамбылская область занимает шестое место в Казахстане по численности населения и четвертое место - по уровню рождаемости. При этом коэффициент рождаемости значительно превышает республиканский. По естественному приросту населения Жамбылская область занимает одно из первых место в республике.