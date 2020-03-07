Женщин-водителей поздравили патрульные полицейские в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня патрульные полицейские Актобе поздравили женщин-водителей с 8 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
К международному женскому дню патрульные полицейские запаслись тюльпанами, которые дарили представительницам прекрасного пола, останавливая их на дороге и поздравляя в стихотворной форме. Женщины в свою очередь выразили благодарность за необычный сюрприз на дороге. По мнению полицейских, женщины-водители необычайно дисциплинированные и редко нарушают правила дорожного движения.
«Женщины водители в отличие от мужчин редко становятся виновниками ДТП. Они водят гораздо осторожнее. Большинство женщин придерживаются установленных правил дорожного движения, не превышают скорость, не паркуются где попало», - говорит инспектор службы батальона патрульной полиции УП г. Актобе Заманбек Калиев.
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