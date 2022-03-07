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    11:54, 07 Март 2022 | GMT +6

    Женщин-ветеранов тыла поздравили в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в преддверии Международного женского дня 8 марта состоялось чествование женщин, которые во время войны работали в тылу, а также одиноких матерей, воспитывающих детей и относящихся к социально уязвимой категории населения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

    «Акция была инициирована акимом Атырауской области Махамбетом Досмухамбетовым. Сотрудники управления координации занятости социальных программ и волонтеры Молодежного ресурсного центра Атырауской области поздравили женщин, работавших в годы Великой Отечественной войны в тылу и женщин, и женщин, воспитывающим детей и относящимся к социально уязвимым категориям, одиноких женщин. Им также вручили продуктовые наборы. Такая акция прошла и в районах. В городе Атырау проживают 170 таких женщин. В области – более 500 человек», - сообщили в региональной службе коммуникаций.


    Теги:
    Атырауская область Общество
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