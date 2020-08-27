Женщин в политике должно быть больше – Лаззат Рамазанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы участия женщин в выборных процессах обсудили эксперты в прямом эфире «Женщины и Выборы», организованном Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, передает МИА «Казинформ».

Открывая встречу председатель Нацкомиссии Лаззат Рамазанова отметила, что дисбаланс женщин и мужчин в политической жизни ограничивает эффективность любого государства.

«Мировая практика показывает, что именно женский взгляд и опыт придают политике больше легитимности и устойчивости», - отметила Лаззат Рамазанова.

Одним из инструментов обеспечения участия женщин в выборных процессах во всем мире является установление обязательной квоты на законодательном уровне. В этом году в Казахстане были подписаны поправки в Конституционный закон «О выборах» и закон «О политических партиях», которые предусматривают 30% квоту для женщин и молодых людей при регистрации партийных списков.

«Это важный шаг для независимого государства. Вместе с тем, в Казахстане сохраняется традиционный взгляд на роль женщин в политической жизни. Парламентским партиям необходимо предусматривать в программных документах меры по увеличению представленности женщин в выборных органах, включать вопросы равенства женщин и мужчин в свои уставные документы», - выразила мнение Лаззат Рамазанова.

Сегодня, по данным Нацкомиссии, в Парламенте Казахстана уровень представленности женщин в обеих палатах составляет всего 22,1%. В Мажилисе Парламента ситуация выглядит следующим образом: партия «Ак жол» – 42,8% женщин, КНПК– 28,7%, «Nut Otan» – 25%. В составе областных маслихатов в среднем 22,1 % - женщины.

В рамках встречи свои мнения по вопросу высказали депутат Мажилиса Парламента РК и председатель Комитета партийного контроля «Nut Otan» Павел Казанцев, депутат Мажилиса и член партии «Акжол» Меруерт Казбекова, член КНПК по Мангистауской области Роза Махамбетова. Также по теме высказались члены Нацкомиссии, общественные деятели, эксперты по праймериз, женщины-предприниматели.

В завершении встречи Лаззат Рамазанова заявила о намерении Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК системно решать вопрос доступности женщин к участию в выборных процессах.

«В Казахстане очень много активных и целеустремлённых женщин, готовых вносить вклад в общественную и политическую жизнь страны. Сейчас, перед предстоящими выборами, самое время активизировать свой потенциал и сформировать программу действий. Нацкомиссия будет принимать все необходимые меры, чтобы обеспечить равные возможности для женщин в политической жизни Казахстана», - подытожила эфир Лаззат Рамазанова.



