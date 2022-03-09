Женщин в полиции не много, но без них не обойтись – замначальника следственного управления Динара Биманова

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 25 лет в следственных подразделениях департамента полиции работает актюбинка Динара Биманова. Видя в детстве сложную, но интересную работу своего отца полицейского, Динара решила пойти после школы по его стопам. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» Динара Биманова рассказала, что самое сложное в работе женщин полицейских.

- Расскажите, как Вы пришли на службу в полицию?

- Мой отец всю жизнь проработал в органах внутренних дел Алгинского района. С детства мне нравилось смотреть как отец собирается на работу: одевает шинель, чистит высокие сапоги, мне очень нравилась его форма. Возможно поэтому в старших классах школы я поставила себе цель стать полицейским, да и характер у меня был боевой, как у отца. Поступила в Актюбинский юридический институт, закончила и меня назначили следователем в следственный отдел ГОВД Актобе. С тех пор я 25 лет работаю в следственных подразделениях. Я была следователем, старшим следователем, старшим следователем по особо важным делам, а с 2020 года была назначена заместителем начальника отдела зонального контроля следственного управления департамента полиции Актюбинской области.





- Много ли женщин-следователей в полиции?

- Женщин не много, но без них не обойтись. Согласно требованиям, женщины-следователи рассматривают преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, так что женщины- следователи нам нужны. На сегодня женщины-полицейские несут службу наравне с мужчинами, работа у нас допоздна, без выходных. Единственные выходные для нас в эти дни - 7,8 марта.

Конечно нагрузка большая, молодые сотрудники не выдерживают. Мы стараемся их поддерживать, оплачиваем аренду жилья, даем надбавки сверх оклада. Новый начальник ДП области Абай Жусупов также вводит новые требования по улучшению условий труда, чтобы сотрудники больше отдыхали, хотя бы в выходные дни, проводили общий досуг с коллективом, работа у нас не из легких.





- Что самое сложное в работе женщины-полицейского?

- Сложно то, что не остается времени на семью, воспитание детей, работаем допоздна, но есть среди женщин-полицейских и многодетные мамы, у которых по четверо детей.

Воспитанием детей у нас, например, занимались наши мамы, мама мужа и моя. Муж тоже полицейский и он понимает меня, поддерживает. У нас 2 сыновей, старший - студент 4 курса военного института сил воздушной обороны имени дважды героя Советского союза Талгата Бигельдинова, младший учится в 6 классе.







