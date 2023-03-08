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Женщин-тружениц поздравили в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
8 Марта 2023, 19:41
Женщин-тружениц поздравили в Актобе Фото: gov.kz

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов в преддверии Международного женского дня поздравил с весенним праздником жительниц Актобе, внесших за долгие годы труда значительный вклад в развитие различных сфер деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким посетил дом Жаныл Хакимовой. Будучи машинистом крана женщина почти 40 лет трудилась на Актюбинском заводе ферросплавов. Глава региона поздравил ее с 8 марта, пожелал здоровья и благополучия, вручил благодарственное письмо, праздничный букет и подарочный набор.

«Этот праздник – замечательный повод выразить свою благодарность и признательность матерям и женам, сестрам и дочерям за заботу, каждодневный труд и самоотдачу», - отметил Ералы Тугжанов.

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Затем аким области посетил с поздравлениями 90-летнюю Зуру Кудайбергенову, которая всю свою жизнь посвятила педагогической деятельности, Майру Оспанову – врача с 50 летним стажем, а также директора телеканала «Рика ТВ» Наталью Бандровскую.

Женщины поблагодарили главу региона за поздравления, пожелали спокойствия и благополучия стране, единства и согласия.

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Ералы Тугжанов подчеркнул, что женщины-ветераны внесли значительный вклад в развитие страны.

«В годы суровых и тяжелых испытаний в истории нашей страны женщины в полной мере разделили ответственность за судьбу народа. Благодаря вашей мудрости, доброте и сострадательности претворяются в жизнь важнейшие идеи и социальные проекты, направленные на созидание», - подчеркнул аким области.


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