Женщин-полицейских поздравили в департаменте полиции Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Праздничное мероприятие в преддверии Международного женского дня провели в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Таразе, в городском Доме культуры имени Ыкыласа Дукенулы, состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 Марта.

Мужская половина личного состава жамбылского гарнизона чествовала всех женщин, работающих в полиции, и, в первую очередь, ветеранов органов внутренних дел. На праздник были приглашены почётные гости - супруги сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга.

Начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин поздравил женщин-полицейских с праздником.

«Испокон веков женщина была и остаётся верной хранительницей домашнего очага и уюта, - сказал генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин. - Её красота, природный ум и улыбки вселяют надежду, дарят тепло. Хочу выразить слова огромной благодарности и признательности нашим женщинам, которые наравне с мужчинами выполняют свой служебный долг по охране общественного порядка. Женщины, которые в те трагические дни января принимали самое активное участие в устранении их последствий, лишний раз подтвердили, что женщины-полицейские всегда будут стоять на страже закона. И, несмотря на выполнение сложных задач, вы смогли сохранить в себе сердечную теплоту, нежность, энергию и оптимизм».

В завершение выступления глава жамбылского гарнизона Арманбек Баймурзин пожелал всем представительницам прекрасного пола любви, крепкого здоровья, успехов в работе, а семьям - мира, согласия и благополучия.

На торжественном мероприятии за добросовестный труд приказом министра внутренних дел РК были поощрены семеро сотрудниц департамента полиции, еще десять – приказом начальника департамента полиции Жамбылской области.

Мероприятие продолжилось праздничным концертом, подготовленным силами сотрудников органов внутренних дел. Со сцены в исполнении вокалистов, инструментального ансамбля «Арлан» в честь женщин прозвучали популярные песни и музыкальные композиции.