Женщин космической отрасли Казахстана поздравили с праздником весны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии Международного женского дня 8 марта вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Азамат Батыркожа посетил АО «Республиканский центр космической связи» и поздравил с праздником женскую половину коллектива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В праздничном мероприятии приняли участие все сотрудницы предприятия посредством прямых включений центрального офиса в городе Нур-Султане, основного центра космической связи «Акколь» в Акмолинской области и резервного центра космической связи «Коктерек» в Алматинской области.

«В вашем лице хотел бы поздравить от имени министерства всех женщин космической отрасли Казахстана», - отметил вице-министр.

«Вам отводится особая роль в освоении и развитии казахстанского космоса, так как вы наравне с мужчинами работаете инженерами космической связи, ведете космический мониторинг Земли, развиваете космическую науку, являясь профессионалами своего дела, обеспечиваете функционал предприятий. При этом несете высокую миссию матерей, жен, сестер, дочерей, храня тепло и уют не только домашнего очага, но и доброту, заботу в рабочих коллективах», - сказал А. Батыркожа, обращаясь представительницам казахстанского космоса.

Вице-министр коротко рассказал о предстоящих переменах в космической отрасли Казахстана, направленных на больший экономический эффект для страны и использование новых космических технологий.

Председатель Правления АО «РЦКС» Малик Жуйриктаев поблагодарил вице-министра и также поздравил женщин коллектива с праздником весны.