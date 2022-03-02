Женис Сейдоллаулы: Аманат – это доверие, ответственность и преданность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выражаем надежду, что партия AMANAT станет политической структурой, которая будет заботиться о благополучии населения. Таким мнением поделился директор Государственной концертной организации «Қазакконцерт» имени Розы Баглановой Женис Сейдуллаулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, слово «аманат» имеет глубокое значение. Аманат – это доверие, ответственность и преданность. Буквально вчера правящая партия страны изменила свое название на AMANAT. Мы возлагаем большие надежды на партию AMANAT, как на политическую структуру, которая будет заботиться о благополучии населения», - отметил Женис Сейдоллаулы.

По словам спикера, несмотря на то, что поменялось название партии, ее главная цель, направленная на реализацию «слышащего государства», не изменилась.

«Однако изменятся методы работы, а значит, усилится единство партии и народа. Думаю, что в дальнейшем члены партии примут активное участие в выполнении этой задачи. Как отметил Президент: «Наша независимость, наше единство и наша необъятная земля – это аманат, оставленный нашими предками. Поэтому мы должны поддержать взятый курс партии, проявить организованность и единство», - добавил заслуженный артист РК.