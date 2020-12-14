Женис Курамысов: Спасение людей для гвардейцев - это часть работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заслугу пожарных, военнослужащих, стражей правопорядка трудно переоценить в наше время. Во многих ситуациях, рискуя собственной жизнью, они совершают подвиги, спасая человеческие жизни, сохраняя мир и покой в обществе. Таким отважным поступком отличились военнослужащие Национальной гвардии, которые, увидев пожар, без промедления бросились эвакуировать жильцов дома.

Однако это не подвиг, а всего лишь выполнение своей работы, скромно отмечает капитан Женис Курамысов, который вместе с сослуживцами спас людей и вытащил три газовых баллона. О том, как все происходило, он поведал корреспонденту МИА «Казинформ».

«В тот день я заступил дежурным войскового наряда по охране общественного порядка в Алматинском районе города Нур-Султан. В ходе несения службы маршрут 1437 вышел на меня по радиостанции и сообщил о том, что в одном из частных домов на улице Балкантау просиходит пожар. Ответил, чтобы приступили к тушению пожара. Я находился в другой части района, поэтому приехал через 10-15 минут и тоже оказал содействие», - вспоминает капитан.

Героев, эвакуировавших жильцов, было пять человек. Гвардейцы сразу оцепили местность и оповестили пожарную службу.

«Один боец сказал, что в доме осталось три газовых баллона. Мы по одному схватили их и вытащили наружу. Эвакуировали жителей, чтобы внутрь никто не заходил. Затем поднялись на крышу и там потушили пожар. Думаю, на нашем месте каждый бы поступил так», - скромно ответил Женис Курамысов.

По его словам, перед тем, как заступить на боевую службу, гвардейцам в обязательном порядке проводят инструктивные занятия, объясняют, что нужно делать в такой ситуации. «Самое главное – соблюдать меры безопасности», - напомнил капитан.

За проявленную бдительность, смелые и решительные действия, высокий профессионализм, проявленные при спасении жизней, приказом Главнокомандующего Национальной гвардией военнослужащие награждены нагрудными знаками «За охрану общественного порядка», а также правами командира грамотами и ценными подарками.

За мужество и героизм приказом председателя комитета по ЧС Женис Курамысов был награжден медалью «Құтқару операцияларына белсенді қатысқаны үшін». Капитан признался, что не ожидал таких наград и похвал. Однако самая главная награда – слова благодарности жильцов дома, конечно же, похвалы родителей.

«Меня чествовали с моими солдатами. Организовали большой концерт. Большое спасибо за это своему командиру воинской части 5573 полковнику Сакентаю Шекарбекову. Полагается, что на вечер чествования зовут родителей.Родители были очень горды мной. Самая большая награда для меня – когда говорят, что ваш сын хорошо воспитан. Несмотря на звание капитана, если родителям скажут, что я хороший человек - это большая честь. Главное выполнять воинский долг», - признался он.

Женис Курамысов – представитель династии военнослужащих. Его родители тоже носят военную форму, погоны. Младший брат также работает в правоохранительных органах. После окончания девятого класса Женис Курамысов поступил в Карагандинскую республиканскую военную школу-интернат, затем изъявил желание поступить в военный институт Национальной гвардии в 2010 году.

«Это третий или четвертый случай, когда спасаю людей от пожара. Когда был назначен командиром 10 роты Оперативного назначения в воинской части 5573 в 2017 году, тоже случился пожар. Затем назначили командиром 12 роты Оперативного назначения 5573 в 2019 году, и снова произошел пожар. В новое назначение обязательно что-то случается. В таких ситуациях больше волнуешься не за себя, а за своих солдат», - отметил капитан.

Как и многие мальчишки, которые в детстве были фанатами фильмов и сериалов о военной жизни, Женис Курамысов тоже смотрел их, так и проснулось желание стать военнослужащим.

«Помнится, показывали сериал «Кадетство». Я его пересмотрел и решил поступить в Карагандинскую республиканскую военную школу-интернат. Ни о чем не жалею. Быть военнослужащим - очень хорошая профессия. У нас есть дисциплина, порядок, уважение к старшим», - подчеркнул капитан.

Национальная гвардия Республики Казахстан входит в единую систему органов внутренних дел РК. Гвардейцы обеспечивают безопасность людей, общества и государства, защищают права и свободы граждан от преступных и иных противоправных посягательств.

«В первую очередь, работа организована с личным составом. Воспитываем, обучаем военнослужащих. Мы делимся не только военным, но и жизненным опытом. На данный момент я несу службу помощником оперативного дежурного по Национальной гвардии. Погоны ношу с 15 лет, а в Национальной гвардии - 10 лет», - рассказал Женис Курамысов.

По его словам, в жизни военнослужащего особую роль играют сослуживцы и командиры. Те, с кем перенесли тяготы несения воинской службы, и те, кто научил тому, как служить и делился жизненным опытом.

«Я смотрю на своих командиров, и хочется служить все больше и больше. Командиры мотивируют нас. Я очень благодарен командиру батальона майору Данияру Досанову, а также командиру части, полковнику Сакентаю Шекербекову. Они действительно делились своим опытом, обучали и воспитывали военному делу. Помогали не только в воинской службе, но и в жизни. Командиры занимают особое место в моей жизни», - подчеркнул гвардеец.

По его словам, все трудности с которыми сталкиваешься, можно перебороть.

«Переносим все тяготы военной службы. Главное, чтобы у военнослужащего был крепкий тыл. Когда супруга тебя понимает и поддерживает всегда, это играет большую роль. Работается тоже легче. Мы заступаем на ночное дежурство, порой не бываем дома, рискуем жизнью, спасаем людей. Супруга всегда оказывает поддержку и с пониманием относится ко всему, домой прихожу, встречает с улыбкой, на работу провожает также. Говорят, в жизни нельзя ошибиться при выборе двух – профессии и супруги. Я не ошибся», - отметил Женис Курамысов.

Самыми главными ценностями капитан определил семью и службу.

«У меня никогда не было мысли стать бизнесменом или менеджером. Деньги в жизни не самое главное, считаю я. Их не соберешь. Моя главная ценность – человечность. А самая главная ценность – семья: папа, мама, родные, жена, дети. Одна из главных ценностей - служба. Для меня счастье служить, быть частью военной сферы», - отметил капитан Женис Курамысов.