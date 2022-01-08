Женис Касымбек выразил соболезнования семьям погибших солдат

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек выразил соболезнования семьям двух солдат, которые погибли при выполнении служебного задания в Талдыкоргане и Кызылорде, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Среди погибших от рук террористов оказались два военнослужащих Национальной гвардии, призванные на службу из Карагандинской области. Рядовой срочной службы Мадияр Кайсаров и гвардеец Айбат Аманов выполняли служебные боевые задачи по защите мирных жителей и восстановлению порядка в Талдыкоргане и Кызылорде.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать им всестороннюю помощь.

«Оба солдата, молодые ребята, не испугавшись смертельной угрозы, исходившей от участников беспорядков, выполняли служебно-боевые задачи по защите мирных жителей и восстановлению порядка. Эти ребята – герои-батыры, совершившие подвиг, - сказал глава региона.