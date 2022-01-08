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    10:20, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Женис Касымбек выразил соболезнования семьям погибших солдат

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек выразил соболезнования семьям двух солдат, которые погибли при выполнении служебного задания в Талдыкоргане и Кызылорде, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Среди погибших от рук террористов оказались два военнослужащих Национальной гвардии, призванные на службу из Карагандинской области. Рядовой срочной службы Мадияр Кайсаров и гвардеец Айбат Аманов выполняли служебные боевые задачи по защите мирных жителей и восстановлению порядка в Талдыкоргане и Кызылорде.

    Аким Карагандинской области Женис Касымбек выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать им всестороннюю помощь.

    «Оба солдата, молодые ребята, не испугавшись смертельной угрозы, исходившей от участников беспорядков, выполняли служебно-боевые задачи по защите мирных жителей и восстановлению порядка. Эти ребята – герои-батыры, совершившие подвиг, - сказал глава региона.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Акимат Карагандинская область ЧП-2022 Правоохранительные органы
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