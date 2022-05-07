7 Мая 2022 15:54

Женис Касымбек встретился с жителями Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандиснкой области Женис Касымбек встретился с жителями Караганды. В течение 2,5 часов горожане задавали свои вопросы. В первую очередь они касались благоустройства, ЖКХ, дорог и транспортной сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акиму области задали вопрос о разделении региона, как это отразится на исполнении социальных обязательств.

«Никаких проблем с тем, что Казахмыс головные офисы переводит в Жезказган, не будет. Хочу сказать, что люди иногда заблуждаются, считая, что Казахмыс и АрселорМиттал Темиртау дают львиную долю поступлений в бюджет. На эти компании приходится 21%, а 17% даёт малый и средний бизнес. Этот сектор ежегодно развивается, у нас есть хороший резерв. Никаких сбоев в реализации социальных программ не будет», - сказал Женис Касымбек.

Много вопросов поступило от жителей периферии. Аким города Ермаганбет Булекпаев заверил, что в этом году больше внимания будет уделяться окраинам. Благоустроят парк в Майкудуке. В Сортировке отремонтируют Дворец культуры железнодорожников.

В Караганде планируют привести в порядок 26 дворов, установить 11 футбольных полей и 62 детских игровых площадки.

Были нарекания со стороны жителей в адрес перевозчиков. В конце года в Караганде на линию должны выйти 100 новых автобусов.

Стратегически важными для областного центра остаются строительство третьего тепловывода и газоснабжение.

В Майкудуке появится новая школа. Разрабатывается ПСД для строительства трёх школ в микрорайонах Кунгей и Юго-Запад.

Аким области отметил активность и неравнодушие карагандинцев к судьбе родного города.

«Вопросы есть, потому что проблемы есть нерешённые. Без внимания ничего не оставим. Когда встретимся в следующий раз, все заданные сегодня вопросы снова обсудим», - подчеркнул глава региона.

В завершение встречи Женис Касымбек провёл приём граждан по личным вопросам.