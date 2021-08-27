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Женис Касымбек возьмёт в разработку идеи членов Президентского кадрового резерва

27 Августа 2021 16:30
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Женис Касымбек возьмёт в разработку идеи членов Президентского кадрового резерва

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек провёл онлайн-встречу с членами Президентского кадрового резерва. Активисты поделились своими идеями по развитию региона. Ни одно предложение не осталось без внимания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Из более 6000 казахстанцев в резерв вошли всего 300 человек. И 41 из них карагандинцы. Это большая гордость для нас. Сегодня я рад встретиться с вами и построить открытый диалог», - сказал Женис Касымбек, открывая встречу.

Модератор, член Национального совета общественного доверия Александр Данилов, отметил гражданскую позицию единомышленников.

«Резерв – это не только про назначения, про государственную службу и квазигосударственные организации. Это в первую очередь про ценности изменения жизни казахстанцев в лучшую сторону», - подчеркнул он.

На встрече подняли разные темы.

О проблемах молодёжной безработицы и вариантах поддержки NEET-молодёжи говорила Айнагуль Абдрахманова. Проект «Мониторинг недропользования на основе дистанционного зондирования земли» представил Самат Рамазанов.

«Это животрепещущая тема. Сегодня добыча полезных ископаемых идёт варварским способом, но бороться с этим можно. Кроме того, методика мониторинга может обойти мораторий на проверку бизнеса», - полагает докладчик.

Станислав Каримов предложил использовать возможности стандартизации при проведении государственных закупок. Азиз Искаков высказал идеи о повышении эффективности специальных экономических и индустриальных зон.

По итогам встречи решили разработать Дорожную карту для совместного внедрения новых и полезных практик. Женис Касымбек предложил резервистам участвовать в развитии региона на постоянной основе.


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#Карагандинская область   #Президентский кадровый резерв  
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