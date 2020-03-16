Женис Касымбек рассказал о жизнедеятельности Карагандинской области в период чрезвычайного положения

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С сегодняшнего дня в Казахстане действует режим чрезвычайного положения. Его ввели, чтобы предупредить распространение коронавируса COVID-19. Аким Карагандинской области Женис Касымбек на аппаратном совещании рассказал о жизнедеятельности региона в этот период, передает МИА «Казинформ».

В период режима ЧП крупные магазины перейдут на сокращенный режим работы - они будут открыты с 10:00 до 18:00. Супермаркеты, продуктовые магазины и продовольственные рынки будут работать без изменений. Меры санитарной безопасности на всех объектах торговли будут усилены. По заверениям владельцев крупных торговых сетей и рынков, дефицита товаров и продуктов в области нет.

Кинотеатры, детские игровые площадки, развлекательные зоны в торговых центрах, театры, выставочные павильоны, ночные клубы и кальянные будут закрыты.

Также в области регулярно проводится санитарно-противоэпидемические мероприятия в общественных местах, учреждениях и общественном транспорте.

Ограничат время работы и количество посетителей кафе и ресторанов – теперь в заведениях смогут присутствовать не более 50 человек. Они будут открыты до 22:00.

Запрещены зрелищные мероприятия, спортивные соревнования со зрителями. Семейные торжества и памятные мероприятия также под запретом.

Временно закрываются учреждения дополнительного внешкольного образования - кружки, секции, дворовые клубы.

Детские сады продолжат работу с усилением медико-санитарного контроля. По собственному усмотрению родители могут ограничить посещение детских садов. Но отметим, что места за детьми в государственных садах будут сохранены.

Временно запрещены посещения пациентов в стационарах и домах престарелых. Нельзя навещать и воспитанников детских домов.

Отменяются массовые гулянья в честь Наурыза.

Владельцам предприятий всех форм собственности рекомендуется по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Ограничен въезд и выезд за пределы республики для любых видов транспорта. Исключение - для визитов, приглашенных Министерством иностранных дел РК.

Усилена охрана стратегических объектов, обеспечивающих безопасность, работу общественного транспорта, коммунальных служб. Также будут усилен контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и соблюдения карантинного режима, скрывающими данные для определения эпидемиологической ситуации.

Напомним, вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение вводится на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.