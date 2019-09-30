Женис Касымбек проверил готовность Караганды к зиме

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек проверил готовность областного центра к предстоящим холодам. На сегодняшний день в больницах, школах, детских садах уже дали тепло. В связи с заморозками отопительный сезон начался раньше срока 28 сентября, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Во время рабочего объезда Женис Касымбек посетил коммунальные предприятия города. Проверил их готовность к подаче тепла и воды в морозы, а также уборке снега с городских улиц.









Глава региона побывал на ТЭЦ-1 и ТЭЦ – 3. На ремонт обоих предприятий в этом году потратили 5 723.5 млн. тенге. Из них около четырех миллионов - на капитальный и расширенный ремонт основного оборудования. Остальное – на текущий ремонт вспомогательного оборудования и зданий.





Обе станции уже подают тепло в дома горожан.

Женис Касымбек поинтересовался количеством и частотой серьезных аварий на тепловых сетях. Генеральный директор компании «Караганда Энергоцентр» Андрей Ляпунов, ответил, что прошлой зимой в одном из районов юго-востока произошла одна серьёзная авария тогда часть домов перевели на ухудшенный режим теплоснабжения на 12 часов. За это время аварию успели устранить. В этом году тепловые сети здесь заменили, поэтому перебоев с подачей тепла в этом районе не ожидается.









Аким области также посетил предприятие «Караганды Су». Он осмотрел оснащение, водоочистные сооружения и побывал в лаборатории, где следят за качеством питьевой воды.

Кроме этого главу региона интересовал и вопрос уборки снега . Женис Касымбек ознакомился с работой ТОО «Тазалык эксперт», отвечающего за уборку улиц в районе имени Казыбек би. Зимой сотрудники предприятия будут чистить снег на проезжих частях и тротуарах. В их распоряжении 173 единицы техники, 15 из которых купили в этом году. Однако в пик снегопадов к очистке города привлекают дополнительные, арендованные, машины.





На предприятии уже закупили необходимое количество ручного инвентаря, комплекты зимней униформы для всех сотрудников, 15 000 тонн пескосоляной смеси для посыпки дорог и запаслись топливом на первый месяц холодов.





Глава региона также проверил как идет реконструкция проспекта Строителей от улицы Университетская до улицы Приканальная. Здесь уже постелили щебеночно-мастичный асфальтобетон, сейчас устанавливают забор, гранитные бордюры и укладывают брусчатку на тротуарах.







