АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек проголосовал на выборах депутатов в Мажилис и маслихаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выборы в Астане проходят очень активно. Очень много кандидатов: более 150 кандидатов в маслихат по 17 одномандатным округам, по двум округам в мажилис – более 70 кандидатов. Это говорит о том, что выборы действительно проходят в большой конкурентной борьбе», - сказал Женис Касымбек журналистам.

При этом, аким подчеркнул, что всегда приходит голосовать рано.

«Я всегда голосую до 8 часов», - отметил он.

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.