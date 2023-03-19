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Женис Касымбек проголосовал на выборах

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Марта 2023, 07:59
Женис Касымбек проголосовал на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек проголосовал на выборах депутатов в Мажилис и маслихаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выборы в Астане проходят очень активно. Очень много кандидатов: более 150 кандидатов в маслихат по 17 одномандатным округам, по двум округам в мажилис – более 70 кандидатов. Это говорит о том, что выборы действительно проходят в большой конкурентной борьбе», - сказал Женис Касымбек журналистам.

При этом, аким подчеркнул, что всегда приходит голосовать рано.

«Я всегда голосую до 8 часов», - отметил он.

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.


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