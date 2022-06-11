13:23
11 Июня 2022 12:08
Женис Касымбек продолжит работу на посту акима Карагандинской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Указом Президента РК Берик Әбдіғалиұлы стал акимом новой Улытауской области, передает МИА «Казинформ».
Аким же Карагандинской области Женис Касымбек продолжит работу на своем посту, сообщил пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай в Facebook.
С 8 июня область Ұлытау с административным центром в городе Жезказгане официально образована путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.
Читайте также
Лента новостей
13:05
12:46
12:19
12:08
11:54
11:46
11:37
11:30
11:23
11:20
11:13
11:04
10:50
10:39
10:20
10:08
09:39
09:11
08:29