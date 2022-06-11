11 Июня 2022 12:08

Женис Касымбек продолжит работу на посту акима Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Указом Президента РК Берик Әбдіғалиұлы стал акимом новой Улытауской области, передает МИА «Казинформ».

Аким же Карагандинской области Женис Касымбек продолжит работу на своем посту, сообщил пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай в Facebook.

С 8 июня область Ұлытау с административным центром в городе Жезказгане официально образована путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.