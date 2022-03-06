Женис Касымбек поздравил жительниц Карагандинской области с 8 Марта

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Цветы, подарки, разговор по душам – таким было поздравление женщин в преддверии 8 Марта в акимате Карагандинской области. На праздник съехались лучшие представительницы прекрасного пола из разных городов и районов. В числе приглашённых учителя и врачи, деятели культуры и спорта, предпринимательницы и полицейские, многодетные мамы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Этот год объявлен Президентом Годом детей. Много на встрече говорилось о роли женщины в воспитании детей и о значимости государства в поддержке матерей.

«Что бы мы ни строили, что бы ни делали на уровне государства, главным защитником ребёнка всегда будет мама. Поэтому и здоровью, и благополучию женщин уделяется также большое внимание. 8 Марта – это символ преклонения перед женщиной-матерью. Быть мамой – большой труд. И мы рады, что число многодетных матерей ежегодно растёт», – сказал глава региона.

В Карагандинской области проживает свыше 18 тысяч многодетных матерей. Многие из них не только заняты домашним хозяйством, но и становятся успешными предпринимателями, занимаются благотворительностью.

По традиции на встрече многодетных мам наградили подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

Золотой награды удостоилась воспитывающая семерых детей Айнур Сафарова. Серебряные подвески вручили Асель Аубакировой и Сауле Туребековой. Также пять женщин были отмечены благодарственными письмами Президента Казахстана.

Далее в неформальной обстановке Женис Касымбек выслушал всех и ответил на волнующие вопросы. Женщины делились своим жизненным и профессиональным опытом. Медики напомнили, как важно вакцинироваться, особенно беременным. Это поможет сохранить здоровье как маме, так и ребёнку. Педагоги призвали сохранять семейные ценности. При этом все сошлись на том, что в вопросе воспитания одинаково важна роль и отца, и матери.

«Здоровая женщина воспитывает здоровую нацию. Я сама многодетная мама. У меня четверо детей. И считаю, что если каждая многодетная мама будет искоренять иждивенческое отношение к государству, будет осознавать степень ответственности быть мамой и гордо нести это звание, то в нашей стране будет намного больше счастливых семей», – отметила председатель регионального Совета деловых женщин Гулия Жангирова.

«Я впервые на таком мероприятии. Оно вроде как и официальное, и в то же время для души целиком и полностью. Поздравляю жительниц Карагандинской области, Казахстана и всего мира с праздником. Здоровья им, их детям и близким! И конечно, мирного неба над головой!», – отметила директор темиртауского музея Наталья Скорикова



