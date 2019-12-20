Женис Касымбек поставил задачи по развитию Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - План действий на ближайшую перспективу обсудили в городе Темиртау. Аким Карагандинской области Женис Касымбек поставил перед руководством города конкретные задачи для улучшения жизни жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».





Аким области заострил внимание на самых больных для темиртаусцев вопросах: оздоровление экологии, увеличение объёмов строительства жилья, стабильное отопление, обновление общественного транспорта, лифтового хозяйства, развитие инфраструктуры.

«Работа ведётся, но есть ещё комплекс нерешённых вопросов. Основу экономики города составляет промышленность. В обрабатывающем секторе снижены объёмы производства. Основная причина - уменьшение объёмов производства плоского проката на «АрселорМиттал Темиртау». Это говорит о сильной зависимости города от показателей системообразующего предприятия. Комбинат «чихает», весь город «чихает», - отметил Женис Касымбек.





Много нареканий вызвало отношение местных властей к развитию бизнеса. В Темиртау за последний год количество занятых в МСБ снизилось на 1 500 человек. Доля малого и среднего бизнеса в экономике города составляет 22,4%.

«По итогам рейтинга лёгкости ведения бизнеса Темиртау занимает 131-е место среди 197 районов и городов областного значения. Это самый худший результат по области, - констатировал Женис Касымбек. - Согласно опросу предприниматели сталкиваются с проблемами транспортной инфраструктуры, коммунальных сетей, с коррупцией и вмешательством госорганов, а также с недостаточной финансовой поддержкой бизнеса со стороны местных властей и градообразующего предприятия.

По программе «Экономика простых вещей» по области 65 отечественных предприятий получили льготные кредиты на сумму более 10 млрд тенге. При этом по Темиртау проектов нет. Всего 5 бизнес-идей на перспективу.

- Почему такая низкая активность? - спросил Женис Касымбек акима города. - Темиртау находится в шаговой доступности от областного центра и столицы. Почему не идут проекты? Занимайтесь этим!

Кроме этого, глава региона поручил активнее искать инвесторов для реализации проектов в образовании и здравоохранении по государственно-частному партнёрству.

Аким области подверг критике работу общественного транспорта.

«Автобусы изношены и практически не обновляются. В этом году перевозчики приобрели всего 4 новых автобуса. Скоро у вас предстоит подписание новых контрактов с перевозчиками. Проследите, чтобы в них было указано требование по обновлению парка. Перевозчики с автобусами старше 5 лет участвовать в конкурсе не должны. Если не хотят обновляться, пустим другие компании. Поручаю в следующем году обновить 50% автопарка», - подчеркнул Женис Касымбек.

Глава региона поручил держать на особом контроле исполнение Комплексного плана по оздоровлению экологической обстановки в Темиртау, а также прохождение отопительного сезона. Городским властям предстоит усилить работу с NEET-молодёжью для снижения безработицы.

«Как видите, вопросов много. И все они требуют решения, финансовых вложений. В этом году бюджет города вырос на 28%, на 2020 год мы предусматриваем ещё на 7 млрд тенге больше. Мы хотим, чтобы вы работали стабильно, комбинат достойно отметил своё 60-летие, а Темиртау - 75-летний юбилей. Готовы со своей стороны оказать всяческую поддержку», - подытожил Женис Касымбек.





Фото: karaganda-region.gov.kz