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Женис Касымбек поставил задачи по развитию Темиртау

20 Декабря 2019 07:50
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Женис Касымбек поставил задачи по развитию Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - План действий на ближайшую перспективу обсудили в городе Темиртау. Аким Карагандинской области Женис Касымбек поставил перед руководством города конкретные задачи для улучшения жизни жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким области заострил внимание на самых больных для темиртаусцев вопросах: оздоровление экологии, увеличение объёмов строительства жилья, стабильное отопление, обновление общественного транспорта, лифтового хозяйства, развитие инфраструктуры.

«Работа ведётся, но есть ещё комплекс нерешённых вопросов. Основу экономики города составляет промышленность. В обрабатывающем секторе снижены объёмы производства. Основная причина - уменьшение объёмов производства плоского проката на «АрселорМиттал Темиртау». Это говорит о сильной зависимости города от показателей системообразующего предприятия. Комбинат «чихает», весь город «чихает», - отметил Женис Касымбек.


Много нареканий вызвало отношение местных властей к развитию бизнеса. В Темиртау за последний год количество занятых в МСБ снизилось на 1 500 человек. Доля малого и среднего бизнеса в экономике города составляет 22,4%.

«По итогам рейтинга лёгкости ведения бизнеса Темиртау занимает 131-е место среди 197 районов и городов областного значения. Это самый худший результат по области, - констатировал Женис Касымбек. - Согласно опросу предприниматели сталкиваются с проблемами транспортной инфраструктуры, коммунальных сетей, с коррупцией и вмешательством госорганов, а также с недостаточной финансовой поддержкой бизнеса со стороны местных властей и градообразующего предприятия.

По программе «Экономика простых вещей» по области 65 отечественных предприятий получили льготные кредиты на сумму более 10 млрд тенге. При этом по Темиртау проектов нет. Всего 5 бизнес-идей на перспективу.

- Почему такая низкая активность? - спросил Женис Касымбек акима города. - Темиртау находится в шаговой доступности от областного центра и столицы. Почему не идут проекты? Занимайтесь этим!

Кроме этого, глава региона поручил активнее искать инвесторов для реализации проектов в образовании и здравоохранении по государственно-частному партнёрству.

Аким области подверг критике работу общественного транспорта.

«Автобусы изношены и практически не обновляются. В этом году перевозчики приобрели всего 4 новых автобуса. Скоро у вас предстоит подписание новых контрактов с перевозчиками. Проследите, чтобы в них было указано требование по обновлению парка. Перевозчики с автобусами старше 5 лет участвовать в конкурсе не должны. Если не хотят обновляться, пустим другие компании. Поручаю в следующем году обновить 50% автопарка», - подчеркнул Женис Касымбек.

Глава региона поручил держать на особом контроле исполнение Комплексного плана по оздоровлению экологической обстановки в Темиртау, а также прохождение отопительного сезона. Городским властям предстоит усилить работу с NEET-молодёжью для снижения безработицы.

«Как видите, вопросов много. И все они требуют решения, финансовых вложений. В этом году бюджет города вырос на 28%, на 2020 год мы предусматриваем ещё на 7 млрд тенге больше. Мы хотим, чтобы вы работали стабильно, комбинат достойно отметил своё 60-летие, а Темиртау - 75-летний юбилей. Готовы со своей стороны оказать всяческую поддержку», - подытожил Женис Касымбек.


Фото: karaganda-region.gov.kz

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Ключевые слова: Карагандинская область, Промышленность, Экономика, Регионы,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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