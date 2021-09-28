РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:45, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Женис Касымбек поручил закупать больше техники для сельских пожарных дружин

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек поручил оснастить дополнительной техникой сельские пожарные формирования, особенно в отдалённых районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из областного бюджета мы оказываем большую поддержку ДЧС. Необходимо взять на особый контроль реализацию плана материально-технического оснащения ведомства. Нужно контролировать это на местах. Продолжить работу по созданию пожарных постов, ускорить регистрацию добровольных пожарных формирований», – сказал глава региона на аппаратном совещании в режиме онлайн.

    Начальник ДЧС Мурат Катпанов сообщил, что в настоящее время в сельских населённых пунктах действуют 38 пожарных постов. До 2023 года планируется создание ещё 21.

    «В тушении природных пожаров принимают участие 505 добровольных противопожарных формирований. Общественные объединения добровольцев зарегистрированы в десяти городах и районах. В постоянной готовности находятся 10 лесных пожарных станций государственных национальных природных парков и лесных учреждений по охране лесов и животного мира», – доложил руководитель ведомства.

    По его словам, свою эффективность в борьбе с природными пожарами показали мобильные комплексы «Ермак». На средства местных бюджетов их закуплено 55. Принят план материально-технического оснащения ДЧС на 2022–2024 годы. На приобретение нового оборудование предусмотрено 4,4 млрд тенге.

    По информации ДЧС, в области число пожаров снизилось на 21%, с начала года зарегистрирован 651 случай. Между тем летом из-за сильной жары и засухи проблему создавали степные и лесные пожары, на борьбу с которыми приходилось бросать все силы.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Акимат Карагандинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!