Женис Касымбек поручил закупать больше техники для сельских пожарных дружин

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек поручил оснастить дополнительной техникой сельские пожарные формирования, особенно в отдалённых районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из областного бюджета мы оказываем большую поддержку ДЧС. Необходимо взять на особый контроль реализацию плана материально-технического оснащения ведомства. Нужно контролировать это на местах. Продолжить работу по созданию пожарных постов, ускорить регистрацию добровольных пожарных формирований», – сказал глава региона на аппаратном совещании в режиме онлайн.

Начальник ДЧС Мурат Катпанов сообщил, что в настоящее время в сельских населённых пунктах действуют 38 пожарных постов. До 2023 года планируется создание ещё 21.

«В тушении природных пожаров принимают участие 505 добровольных противопожарных формирований. Общественные объединения добровольцев зарегистрированы в десяти городах и районах. В постоянной готовности находятся 10 лесных пожарных станций государственных национальных природных парков и лесных учреждений по охране лесов и животного мира», – доложил руководитель ведомства.

По его словам, свою эффективность в борьбе с природными пожарами показали мобильные комплексы «Ермак». На средства местных бюджетов их закуплено 55. Принят план материально-технического оснащения ДЧС на 2022–2024 годы. На приобретение нового оборудование предусмотрено 4,4 млрд тенге.

По информации ДЧС, в области число пожаров снизилось на 21%, с начала года зарегистрирован 651 случай. Между тем летом из-за сильной жары и засухи проблему создавали степные и лесные пожары, на борьбу с которыми приходилось бросать все силы.