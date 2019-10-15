Женис Касымбек поручил усилить разъяснительную работу среди получателей АСП

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ситуацию с выплатами адресной социальной помощи обсудили на аппаратном совещании в акимате Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Женис Касымбек потребовал от подчинённых активнее разъяснять жителям, как воспользоваться инструментами государственной программы занятости. Нужно дать людям возможность самостоятельно заработать, подчеркнул он.

«Увеличено финансирование по Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». В области более 41 тыс. человек охвачено мерами занятости. Это трудоустройство на новые рабочие места, профессиональное обучение, выдача грантов и другие инструменты. С начала года создано более 31 тыс. новых рабочих мест. Эти меры в первую очередь направлены на повышение уровня доходов наших жителей из категории социально защищаемых, в том числе получателей АСП», - отметил Женис Касымбек.

Сегодня в области АСП назначена более 10 тыс. семей. Это более 50 тыс. человек. По словам руководителя управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспековой, с получателями проводится работа по мотивации их к труду.

На совещании рассказали о новых подходах к АСП, разработанных в Правительстве. В следующем году правила выплат изменятся. Государство будет помогать в первую очередь детям и многодетным семьям. Трудоспособным гражданам предложат работу или способ открыть собственное дело.

Для многодетных семей будут введены государственные пособия из средств республиканского бюджета, размеры которого дифференцируются в зависимости от количества детей.

Одним из главных условий назначения АСП станет то, что трудоспособные члены семьи должны работать и нести ответственность за семью.

Дополнительно для малообеспеченных семей будет введён гарантированный социальный пакет для детей дошкольного и школьного возраста. Он включает в себя: детское питание, гигиенические принадлежности, приобретение школьной одежды и канцтоваров, горячее питание в школах, возмещение расходов на проезд.

Аким области поручил уже сейчас развернуть широкомасштабную разъяснительную работу в этом отношении.

«Новая модель АСП уже презентована. Готовится соответствующий законопроект. Необходимо, чтобы ваши сотрудники предметно понимали, о чём идёт речь, как дальше будем работать по этому вопросу. Основной принцип модели - это то, что государство будет помогать только действительно нуждающимся и тем, кто хочет трудиться. Необходимо дать возможность людям достойно работать и зарабатывать деньги самим, а не надеяться только на помощь со стороны государства», - сказал Женис Касымбек.

Он напомнил о персональной ответственности акимов в решении вопросов занятости. Многие ещё не знают о действующих государственных программах, считает аким области. Он потребовал усилить разъяснительную работу, особенно среди получателей АСП.

Фото: karaganda-region.gov.kz