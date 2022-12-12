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Женис Касымбек поделился планами на посту акима Астаны

12 Декабря 2022, 14:07
Женис Касымбек поделился планами на посту акима Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Женис Касымбек поделился дальнейшими планами по развитию и благоустройству Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросов много, я не могу сказать, с чего начну. Есть вопросы дольщиков, жилья. 47 тысяч стоят в очереди, половина – многодетные семьи. Это основные вопросы», - сказал Женис Касымбек в кулуарах расширенного заседания Правительства.

Он также ответил на вопрос журналистов о возможных кадровых перестановках в акимате.

«Нет, никого не привезу. Никого менять не буду», - заверил аким.

По словам Жениса Касымбека, до конца текущего года состоится его встреча с населением города, отметив, что уже встречался с дольщиками.

«Газификация также будет продолжаться. Сейчас активно она идет по всему частному сектору, поэтому темпы газификации снижаться не будут», - добавил он.

Сегодня под председательством Главы государства прошло расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акимом города Астаны Жениса Касымбека. До этого он занимал пост акима Карагандинской области. Акимом Карагандинской области назначили Ермаганбета Булекпаева. До этого он работал акимом Караганды.


Фото: t.me/KZgovernment

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