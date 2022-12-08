Женис Касымбек поблагодарил карагандинцев за поддержку

8 Декабря 2022, 22:05

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Бывший аким Карагандинской области Женис Касымбек поблагодарил жителей региона за поддержку, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня завершил свою работу в должности акима Карагандинской области. Эти три года стали для меня большой школой жизни.

В первую очередь старался работать в интересах граждан, шахтеров, металлургов, молодежи, сельчан. Всегда в решении поставленных задач чувствовал вашу поддержку, прислушивался к вашим замечаниям и предложениям.

Благодарю вас за оказанное доверие. Искренне желаю нашему региону благополучия и процветания!», - обратился к карагандинцам Женис Касымбек на своей странице в сети Facebook.

Сегодня Жениса Касымбека назначили новым акимом Астаны. В должности акима Карагандинской области он пробыл три года. Новым акимом региона стал Ермаганбет Булекпаев. До этого он работал акимом Караганды.

Фото: facebook.com/Jenis Qasymbek