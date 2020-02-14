Женис Касымбек об экологии Темиртау: Мы хотим точно увидеть, насколько уменьшатся вредные выбросы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек призвал руководство «Арселор Миттал Темиртау» ускорить выполнение плана по улучшению экологии. Темпы снижения выбросов предприятия обсудили на «зеленом совете» в Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Картографические исследования, проведенные специалистами «ЭкоМузея», подтверждают, что «Арселор Миттал» является главным источником загрязнений в Темиртау. Выводы экспертов основаны на спутниковых снимках, анализах воздуха и расчетах. В районе восточной промзоны, где расположен металлургический комбинат, экологи выявили в воздухе вещества, типичные для черной металлургии, совпадающие с образцами, взятыми на источниках выбросов.

Для того чтобы исправить эту ситуацию, в 2019 году был разработан план по улучшению экологической обстановки в Темиртау. Он включает в себя модернизацию производства, его частичный переход на природный газ, а также озеленение города. Предприятие заключило меморандум с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК. Согласно документу, АМТ должно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 30% до 2024 года.

«Мы видим, что есть намерения у АМТ по улучшению экологии. Они подписали соответствующие документы, меморандум. Мы хотим узнать, на какой стадии реализации находится этот проект. Чего нам ждать до конца текущего года, чего в следующем году. И мы хотели бы точно увидеть, насколько в итоге уменьшатся вредные выбросы. Экологическая обстановка Темиртау во многом зависит от работы этого предприятия», - сказал Женис Касымбек.

Сейчас на «Арселор Миттал» работают над реконструкцией котельного оборудования ТЭЦ-ПВС и ТЭЦ-2 со строительством новых газоочисток и заменой угольного топлива на природный газ. Это позволит сократить выбросы на 36 тысяч тонн. В планах строительство газоотводящего тракта и посадка 500 тыс. деревьев.

«Наша компания уделяет особое внимание вопросам экологии. На постоянной основе мы будем взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами. Сейчас многие проекты находятся на стадии внедрения. С их вводом в эксплуатацию экологическая ситуация значительно улучшится. Но чтобы добиться этого, нам всем необходимо работать как единая команда, и чтобы каждый из нас понимал свою ответственность», - сказал Биджу Наир, генеральный директор АО «Арселор Миттал Темиртау».

В завершение встречи глава региона призвал руководство предприятия ускорить темпы работы и сотрудничать с экологами для обмена идеями.