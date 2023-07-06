Женис Касымбек: Астана - город, где сбываются мечты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким города Астаны Женис Касымбек в Instagram поздравил жителей с 25-летним юбилеем столицы, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие гости и жители столицы! Поздравляю с 25-летием нашей столицы! Астана - город, где строятся и сбываются мечты. В нашу столицу приезжают люди со всех регионов нашей страны. Здесь люди получают образование, строят карьеру, создают семьи. В Астане есть все возможности, чтобы мечты воплотились в реальность.