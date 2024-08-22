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    19:42, 21 Август 2024 | GMT +6

    Женис Касымбек вручил Нурбеку Оралбаю ключи от авто

    Женис Касымбек вручил Нурбеку Оралбаю ключи от Land Rover Defender
    Фото: jenis_qasymbek/instagram

    Аким города Астана Женис Касымбек вручил серебряному призеру Олимпиады Нурбеку Оралбаю ключи от автомашины Land Rover Defender, а его тренеру сертификат на 10 миллионов тенге, передает агентство Kazinform.

    Об этом Женис Касымбек написал на своей странице в социальной сети.

    — Встретились с серебряным призером Олимпийских игр в Париже Нурбеком Оралбаем и его тренером Аскаром Еркебаевым. Нурбек Оралбай достойно представил нашу страну и город! За его успехом стоят тысячи часов тренировок, поддержка семьи, тренера и родных людей, вера в себя! За счет спонсоров вручили Нурбеку Оралбаю ключи от автомобиля Land Rover Defender, тренеру — сертификат на 10 млн тенге. Желаю всем спортсменам дальнейших побед! — отметил Женис Касымбек.

    Женис Касымбек вручил Нурбеку Оралбаю ключи от авто
    Фото: jenis_qasymbek/instagram
    Нурбеку Оралбай
    Фото: jenis_qasymbek/instagram

    Напомним, Нурбек Оралбай стал серебряным призером по боксу Олимпиады в Париже в весовой категории до 80 килограммов. В финале он выступил против украинца Алесандра Хижняка и проиграл.

    Теги:
    Олимпийские игры в Париже Спорт спортсмены Казахстана Регионы Казахстана Регионы Женис Касымбек Астана Олимпиада 2024
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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