Женис Касымбек вручил Нурбеку Оралбаю ключи от авто

Аким города Астана Женис Касымбек вручил серебряному призеру Олимпиады Нурбеку Оралбаю ключи от автомашины Land Rover Defender, а его тренеру сертификат на 10 миллионов тенге, передает агентство Kazinform.

Об этом Женис Касымбек написал на своей странице в социальной сети.

— Встретились с серебряным призером Олимпийских игр в Париже Нурбеком Оралбаем и его тренером Аскаром Еркебаевым. Нурбек Оралбай достойно представил нашу страну и город! За его успехом стоят тысячи часов тренировок, поддержка семьи, тренера и родных людей, вера в себя! За счет спонсоров вручили Нурбеку Оралбаю ключи от автомобиля Land Rover Defender, тренеру — сертификат на 10 млн тенге. Желаю всем спортсменам дальнейших побед! — отметил Женис Касымбек.

Фото: jenis_qasymbek/instagram

Фото: jenis_qasymbek/instagram

Напомним, Нурбек Оралбай стал серебряным призером по боксу Олимпиады в Париже в весовой категории до 80 килограммов. В финале он выступил против украинца Алесандра Хижняка и проиграл.