Женис Касымбек: При полной реализации проекта ЛРТ его протяженность достигнет 100 км

Линия ЛРТ в Астане оказывает значительное влияние на пассажирские перевозки в столице. Об этом сообщил аким Астаны Женис Касымбек в программе «Уәде» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

Аким отметил, что, хотя были сомнения по поводу завершения проекта, в настоящее время система ЛРТ стабильно работает.

— ЛРТ нравится людям. Действительно, по разным причинам этот проект останавливался. Я и сам сомневался, что он будет завершен. В воскресенье им воспользовались около 100 тысяч человек. А сейчас по ЛРТ ежедневно ездят 60-70 тысяч человек. Основная нагрузка отмечается утром в 06:00–09:00 часов, в середине дня — 12:00–14:00 часов и в вечернее время. Сейчас никаких проблем нет, все работает хорошо. В дальнейшем он может стать одним из основных видов общественного транспорта, — сказал аким Астаны.

По его словам, после запуска ЛРТ стало заметно его влияние и на транспортный поток в городе.

— На проспекте Кабанбая батыра в течение 3-4 дней сократилось количество машин на 12%, — сказал Женис Касымбек.

Фото: Дияр Бексултанов

Аким отметил, что в дальнейшем планируется поэтапно расширять проект.

— В этом году мы доведем второй этап ЛРТ до города Косшы. Из Косшы ежедневно приезжают в город более 20-25 тысяч машин. Вместе с тем, мы проведем ЛРТ до улиц Сыганак и Айтматова. По улице Айтматова она продолжится по двум направлениям. Потом она повернет через улицу Туран и дойдет до старого вокзала. В целом, когда полностью реализуются три этапа, протяженность ЛРТ достигнет 100 километров, — сказал Ж. Касымбек.

Аким также остановился на вопросе нагрузки на общественный транспорт в столице.

— Сейчас в автобусах ездят ежедневно 1,2 млн человек. Полтора года назад этот показатель составлял 800 тысяч человек, то есть он вырос на 400 тысяч человек. Мы обновили автобусы и увеличили их количество, внедрили систему Bus Lane. Сейчас скорость на 5-6 километров в час больше, чем раньше. На некоторых маршрутах доехать до работы быстрее, чем на машине, — сказал Женис Касымбек.

По словам акима, реализуется дорожная карта, направленная на уменьшение дорожных заторов.

— В прошлом году мы изменили время работы государственных органов. Например, акимат и коммунальные учреждения начинают работу в 7:00–7:30 часов, министерства — в 08:00 часов. В результате этого количество машин в 07:00–10:00 часов уменьшилось примерно на 10%. Это дает нам дополнительные возможности на следующие один-два года, — сказал аким.

Ранее сообщалось, что с момента запуска ЛРТ количество пассажиров достигло 180 тысяч.

Также сообщалось, что нарушения на линии нового легкорельсового транспорта (LRT) в Астане связаны с вмешательством пассажиров в автоматизированную беспилотную систему.