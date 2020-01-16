Жених убил невесту в Актобе: вынесен приговор

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор в отношении Бахыта Орынбасарова, обвиняемого в убийстве своей невесты Асем Эльбрусовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, преступление произошло в августе 2019 года. Парень пригласил на съемную квартиру свою девушку, с которой они собирались пожениться. Однако в ходе ссоры он ее задушил.

На заседании, сравнив показания Б.Орынбасарова и данные экспертизы, суд признал, что подсудимый убил девушку намеренно, а не случайно. Смерть наступила от механической асфиксии, то есть от удушения, а не от падения.

«Слова Б.Орынбасарова о том, что он толкнул девушку и она ударилась об диван, и умерла не соответствуют данным экспертизы, которая показала, что смерть наступила от механической асфиксии. Также он не вызвал скорую помощь, обратился в полицию на следующий день.

Его попытки самоубийства не говорят о том, что он не хотел ее убивать, это говорит о том, что тем самым он пытался смягчить свое наказание. Экспертиза также показала, что девушка не делала аборт, о чем давал показания подсудимый», - отметил судья Алтынбек Сабыров.





Рассмотрев обстоятельства дела, суд признал Б.Орынбасарова виновным по статье 99 части 1 УК РК и приговорил к 10 годам лишения свободы, с возмещением материального ущерба в 2,5 млн тенге и морального ущерба в 3 млн тенге.

Однако потерпевшая сторона не согласилась с данным наказанием и намерена подать на апелляцию.

«Мы будем подавать на апелляцию, мы не согласны со сроком наказания.За такое тяжкое убийство очень мало дали. Родители остались одни без поддержки, дочь была их единственным ребенком», - говорит тетя Зульфия Эльбрус.