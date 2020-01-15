Жених убил невесту в Актобе: подсудимый попросил прощения
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе заседания суда по делу об убийстве 22-летней актюбинки Асем Эльбрусовой право последнего слова было дано главному подозреваемому Бахыту Орынбасарову, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я свою вину признаю. Не планировал ее убивать. Прошу прощения у своих родителей, у родственников. Прошу законного и справедливого решения по делу», - сказал Бахыт Орынбасаров в последнем слове.
Приговор по делу будет оглашен завтра в первой половине дня.
Как известно, 23-летний Бахыт Орынбасаров был женихом 22-летней Асем Эльбрусовой.
Убийство произошло в августе прошлого года.
10 августа 2019 года Бахыт Орынбасаров пригласил на съемную квартиру свою девушку Асем Эльбрусову, с которой они собирались пожениться. В результате ссоры он задушил ее. Судмедэкспертиза показала, что смерть наступила от механической асфиксии.
Прокурор запросил назначить за убийство девушки наказание в виде 11 лет лишения свободы, сторона А. Эльбрусовой считает это наказание недостаточно строгим.
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