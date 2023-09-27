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    12:29, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Жених и невеста сгорели на собственной свадьбе в Ираке - СМИ

    Жених и невеста сгорели на собственной свадьбе в Ираке
    Фото: pixabay.com.

    По меньшей мере 100 человек погибли и еще 150 пострадали в результате пожара на свадьбе на севере Ирака. По данным местных СМИ, среди жертв жених и невеста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Пожар произошел поздно вечером во вторник в районе Аль-Хамдания в провинции Найнава на севере страны. Пока неясно, что стало причиной пожара. По предварительным данным, он вспыхнул после запуска фейерверка.

    На фотографии, опубликованной иракским информационным агентством Nina, изображены десятки пожарных, борющихся с огнем, на фотографиях местных журналистов в социальных сетях видны обгоревшие остатки зала, где проходило мероприятие.

    Легковоспламеняющиеся панели в самом здании, возможно, поспособствовали распространению пламени, в результате чего части потолка обвалились.

    «Пожар привел к обрушению зала в результате использования легковоспламеняющихся и недорогих строительных материалов, которые разрушаются в течение нескольких минут при возникновении пожара», - заявило управление гражданской обороны Ирака.

    По словам очевидцев, сотни людей присутствовали на свадьбе, когда вспыхнул пожар.

    Согласно официальным заявлениям, к месту происшествия были направлены машины скорой помощи и медицинские бригады.

    Премьер-министр Ирака приказал «мобилизовать усилия для оказания помощи тем, кто пострадал в результате пожара».

    Пострадавшие были доставлены в больницы, сообщил губернатор региона. Он предположил, что число погибших и раненых может вырасти.

    В главную больницу района Хамдания прибыли десятки людей, чтобы сдать кровь для пострадавших.

    Теги:
    Ирак Мировые новости
    Автор
    Жанна Нурмаганбетова
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