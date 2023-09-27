Жених и невеста сгорели на собственной свадьбе в Ираке - СМИ

По меньшей мере 100 человек погибли и еще 150 пострадали в результате пожара на свадьбе на севере Ирака. По данным местных СМИ, среди жертв жених и невеста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Пожар произошел поздно вечером во вторник в районе Аль-Хамдания в провинции Найнава на севере страны. Пока неясно, что стало причиной пожара. По предварительным данным, он вспыхнул после запуска фейерверка.

На фотографии, опубликованной иракским информационным агентством Nina, изображены десятки пожарных, борющихся с огнем, на фотографиях местных журналистов в социальных сетях видны обгоревшие остатки зала, где проходило мероприятие.

Легковоспламеняющиеся панели в самом здании, возможно, поспособствовали распространению пламени, в результате чего части потолка обвалились.

«Пожар привел к обрушению зала в результате использования легковоспламеняющихся и недорогих строительных материалов, которые разрушаются в течение нескольких минут при возникновении пожара», - заявило управление гражданской обороны Ирака.

По словам очевидцев, сотни людей присутствовали на свадьбе, когда вспыхнул пожар.

Согласно официальным заявлениям, к месту происшествия были направлены машины скорой помощи и медицинские бригады.

Премьер-министр Ирака приказал «мобилизовать усилия для оказания помощи тем, кто пострадал в результате пожара».

Пострадавшие были доставлены в больницы, сообщил губернатор региона. Он предположил, что число погибших и раненых может вырасти.

В главную больницу района Хамдания прибыли десятки людей, чтобы сдать кровь для пострадавших.