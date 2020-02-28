Женевский автосалон будет отменен из-за запрета массовых мероприятий в Швейцарии
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Международный автосалон в Женеве будет отменен после того, как в пятницу правительство Швейцарии объявило о запрете массовых мероприятий с целью остановить распространение коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Самая престижная выставка автомобильной индустрии Европы, которая должна была пройти с 5 по 15 марта, готовилась продемонстрировать множество новинок от ведущих производителей.
Власти Швейцарии объявили, что мероприятия с участием более тысячи человек будут запрещены как минимум до 15 марта.
«Этот шаг обеспечит эффективную защиту населения Швейцарии и общественного здравоохранения», - говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.
«Это должно предотвратить или отсрочить распространение болезни в Швейцарии, тем самым уменьшив ее темпы», - отмечают швейцарские власти.
На сегодня в стране зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусом, сообщает The Local.
В предыдущие годы женевский автосалон привлекал около 600 тысяч посетителей.
Отметим, ранее в этом месяце также была отменена международная выставка мобильных технологий Mobile World Congress в Барселоне из-за вспышки коронавируса.
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