Жен и матерей погибших при исполнении полицейских навестили в канун 8 Марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По традиции в канун Международного женского дня столичные стражи порядка посетили вдов и матерей сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султан.

«Мы не можем допустить, чтобы жены и матери наших погибших коллег остались в этот день без внимания и чувствовали себя забытыми. Наш долг – опекать их семьи и оказывать им всестороннюю поддержку», - сказал начальник управления полиции района «Байконур» Даурен Казбеков.

От имени руководства департамента полиции женщин поздравили с наступающим праздником и поблагодарили за стойкость и оптимизм.

«Героизм погибших полицейских при исполнении служебных обязанностей никогда не будет забыт. Их имена вписаны в историю золотыми буквами. Вы достойно воспитываете детей на примерах их отцов-героев, с честью выполнивших свой долг перед страной. Вкладываете в них такие понятия, как верность, доброта, великодушие и любовь к Родине», - подчеркнул Д. Казбеков.



