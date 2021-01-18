Жемис Турмагамбетова: Правозащитники благодарны Президенту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для улучшения Закона «О мирных собраниях» требуется обучение полицейских новой методике, общество должно быть готово к новым поведенческим мероприятиям. Такое мнение на экспертном обсуждении «Новый Президентский пакет политических реформ» выразила исполнительный директор ОФ «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Примерно полтора года назад я была на приеме у Президента. За это время вышло три пакета политических реформ. Многие из проблем я собрала в один документ и предложила общественникам, коллегам по вопросам защиты прав человека. Президенту выражаю благодарность, потому что многие проблемы, о которых я указала, ранее не решались. Первая из них касалась смертной казни. С 1995 года какие только организации, каких только уполномоченных лиц я не посещала. На каждой конференции или встрече говорила о том, что не соответствует этот закон. В 2019 году был принят первый пакет реформ. Поднимались серьезные проблемы, для их решения представлены направления. Из всех документов один из важных был Закон «О мирных собраниях». За редким исключением он подвергается критике. Возможно, если будем следовать этому, придем к его улучшению. Закон отвечает тому, что есть. За все время действия закона ни один человек во время проведения митингов не был задержан. То есть они получали предупреждения, но чтобы доставлять в полицейские участки, судить в административном порядке - такого не было», - выступила Жемис Турмагамбетова.

Она также отметила, что для улучшения Закона «О мирных собраниях» требуется обучение полицейских новой методике. Общество должно быть готово к новым поведенческим мероприятиям. Поэтому, она считает, что гражданское общество, правозащитные организации должны разъяснять эти вопросы.

«По декриминализации (клеветы - прим. ред.) тоже вопрос стоял, она перешла в разряд административных правонарушений. По второму Факультативному протоколу (к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни - прим. ред.) 25 лет я поднимала этот вопрос на республиканском, международном уровне. В дальнейшем при работе над улучшением законодательства, Уголовного кодекса появилось нормативное постановление конституционного совета, есть ряд статей», - прокомментировала спикер.

Она также выразила свое мнение касательно норм по защите прав человека, ребенка.

«Это даст возможность детям, их представителям обращаться в комитеты ООН по правам человека. Что касается борьбы с пытками - это отдельно обсуждаемая тема. Одна из форм борьбы с пытками – оформление и наличие «слепых зон». Это касается не только уголовно-исполнительной системы, но и всех учреждений: полицейские участки, места задержания. Мы проедем по Алматы, просмотрим карту «слепых зон». Есть желание министра внутренних дел. Он запросил средства у Правительства, чтобы разработать эту систему «слепых зон». Мы будем наблюдать за этим», - заверила Жемис Турмагамбетова.

По ее словам, работы предстоит много.

«С удовольствием будем ждать четвертого пакета реформ. С учетом того, что общество стало более информированным, соцсети дают такие возможности, эти вещи нужно прорабатывать. Хотелось бы сказать, есть реформы, обозначенные Президентом. Я посмотрела закон о местном самоуправлении. Работа местных органов власти должна улучшаться. Сотрудники местных органов должны работать, быть среди людей. Люди требуют диалога. Если бы эта работа шла заранее ежечасно, ежедневно, может быть, этого не было. Акиматы должны быть крайне заинтересованы в сохранении общественной стабильности. Это очень большая тема. По «слепым зонам» и по полицейским разработала два проекта: переговорная полиция и изучение психологии толпы. Но есть вопросы. Эти проекты требуют финансирования. Надо искать средства и всегда обучать сотрудников. Тогда будет меньше вопросов», - заключила исполнительный директор ОФ «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетова.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев 15 января 2021 года выступил на открытии первой сессии Парламента Республики Казахстан VII созыва, где озвучил третий пакет политических реформ.



