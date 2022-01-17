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Жемис Турмагамбетова: Необходимо повысить оперативность госструктур

17 Января 2022 21:17
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Жемис Турмагамбетова: Необходимо повысить оперативность госструктур

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо повысить оперативность правоохранительных и других госструктур . С таким предложением выступила руководитель ОФ «Хартия за права человека», член Национального совета общественного доверия, член Координационного совета при уполномоченном по правам человека по национальному превентивному механизму Жемис Турмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметила Жемис Турмагамбетова, важно обеспечить населению доступ к информации о действиях правоохранительных органов и судов в эти дни.

«Необходимо повысить оперативность и качество коммуникации правоохранительных и других государственных структур с населением. Например, на центральном и региональном уровнях вести еженедельный 10-минутный эфир на ТВ и в социальных сетях типа «Вы жаловались – отвечаем». Надо популярным языком, без канцелярщины сообщать о жалобах в колл-центры, СМИ и социальных сетях о результатах проверки», - сказала во время брифинга в СЦК руководитель ОФ «Хартия за права человека».

Также она отметила, что необходимо максимально обеспечить горячие линии для граждан по правозащитным вопросам, в частности правовой помощи и консультациям, по:

– документированию, сбору и обработке информации (видео и аудио, свидетельств мониторов, журналистов и очевидцев);

– обеспечению права на жизнь;

– обеспечению права на свободу от пыток и жестокого обращения;

– обеспечению права на квалифицированную юридическую помощь по своему выбору и конфиденциальную встречу с адвокатом до первого допроса;

– обеспечению права на звонок (информирование родственников о местонахождении задержанного);

– обеспечению права на доступ к информации и прав журналистов.

«Все перечисленное необходимо сделать в целях укрепления доверия населения к институтам государственной власти. Объективное и беспристрастное выяснение причин произошедшего, установление всех обстоятельств, анализ действий органов власти, правоохранительных органов, участников акций протеста, соблюдение фундаментальных прав в ходе расследования и судебных процессов обеспечит недопущение подобных трагедий в будущем», - считает Жемис Турмагамбетова.


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#Общество   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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