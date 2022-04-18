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    14:20, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    Жемчужину романтических эпосов казахского народа представили в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичному зрителю представили легендарную поэму о любви «Козы Корпеш – Баян Сулу» в постановке балетмейстера Георгия Ковтуна на музыку Актоты Раимкуловой, приуроченную к национальному Дню влюбленных в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

    Жемчужина романтических эпосов казахского народа, которая легла в основу сюжета, украшает сокровищницу отечественного искусства и имеет особое значение для казахстанской культуры. Народная история в авторском прочтении ожила на сцене «Астана Балет»: она будто создана для балета с ее контрастами, противопоставлением добра и зла, любви и ненависти, преданности и предательства.

    Трогательная история, ставшая великой легендой, повествует нам о жизненном пути главных героев и перипетиях, встречающихся на их пути. Истинная и самоотверженная любовь является движущей силой сюжета и управляет главными героями и их поступками.

    Сочетание лучших традиций классического и современного балета, неповторимых движений казахского народного танца и силовых элементов позволило постановщику Георгию Ковтуну создать интересный хореографический язык с неповторимым национальным колоритом. Также стоит отметить сложную и богатую сценографию, красивые и яркие костюмы героев, завораживающие декорации, световые эффекты и запоминающуюся музыку.

    Главные партии исполнили Баян Сулу – Дарина Карайшева, Назерке Аймухаметова, Козы Корпеш – Сундет Султанов, Алимхан Туребеков, Кодар – Айдан Калжан и Ерканат Ермагамбет. Партию волчицы воплотили Ансаган Кобентай, Риза Канаткызы. Кроме того, в постановке приняли участие юные ученики Казахской национальной академии хореографии.

    Стоит отметить , что с 6 по 28 мая театр «Астана Балет» выступит с гастролями в Алматы в рамках открытия нового театра «ALMATY THEATRE». Столичный коллектив приготовил для алматинской публики уникальную разножанровую афишу, в которую войдут авторские спектакли, неоклассический шедевр и концерт симфонического оркестра.

    8 мая творческий коллектив театра «Астана Балет» выступит с гастролями в городе Талдыкоргане. В этот день на сцене Талдыкорганского драматического театра имени Б. Римовой представят лучшие образцы национального хореографического искусства в концертной программе «Наследие Великой Степи».

    Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.


    Теги:
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