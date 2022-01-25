Новости
«Желтый» уровень террористической угрозы отменят в СКО
25 Января 2022 17:07
Поделиться:
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отменят «желтый» уровень террористической опасности с 26-го января, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеОбщественная комиссия по расследованию январских событий создана в Казахстане Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства Беспорядки в Алматы: зарегистрировано более 1400 уголовных дел
Северо-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом распространил сообщение, в котором указано, что
«в связи со стабилизацией ситуации в стране и принятыми мерами по устранению рисков террористических угроз с 00 часов 26 января отменен «желтый» уровень террористической опасности».
Напомним, «желтый» уровень действовал в регионе с 13-го января. Решение было принято оперативным штабом с учетом сохранения рисков, связанных с возможным проникновением на территорию области лиц, причастных к террористическим актам в других городах Казахстана.
Все это время в регионе функционировали блокпосты на границах Петропавловска и в районах области, проводилась оперативная работа правоохранительных органов.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Сенаторы разработали законопроект по поддержке людей с инвалидностью
- Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Акмолинскую область
- Си Цзиньпин высказался об январских событиях в Казахстане
- Общественная комиссия по расследованию январских событий создана в Казахстане
- Сколько человек госпитализировали во время беспорядков в Алматы
- Эпидемиологическая ситуация в Акмолинской области продолжает ухудшаться – глава облздрава
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047