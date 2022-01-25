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«Желтый» уровень террористической угрозы отменят в СКО

25 Января 2022 17:07
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«Желтый» уровень террористической угрозы отменят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отменят «желтый» уровень террористической опасности с 26-го января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Северо-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом распространил сообщение, в котором указано, что

«в связи со стабилизацией ситуации в стране и принятыми мерами по устранению рисков террористических угроз с 00 часов 26 января отменен «желтый» уровень террористической опасности».

Напомним, «желтый» уровень действовал в регионе с 13-го января. Решение было принято оперативным штабом с учетом сохранения рисков, связанных с возможным проникновением на территорию области лиц, причастных к террористическим актам в других городах Казахстана.

Все это время в регионе функционировали блокпосты на границах Петропавловска и в районах области, проводилась оперативная работа правоохранительных органов.


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#Северо-Казахстанская область   #Безопасность   #Общество   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Олеся Жуковень

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