Желтый уровень опасности объявили в Пекине из-за надвигающихся ливней

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Власти Пекина объявили желтый уровень опасности в связи с приближающимися затяжными ливнями, которые, по прогнозам метеорологов, обрушатся на китайскую столицу в воскресенье вечером. Об этом говорится в сообщении метеорологической службы г. Пекина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно прогнозу, ливни обрушатся на Пекин в воскресенье вечером и продлятся до следующего вторника. По оценкам метеорологов, за ближайшие двое суток в китайском мегаполисе выпадет от 60 до 100 мм осадков, однако в отдельных районах столицы этот показатель может достичь 300 мм.

В воскресенье в Пекине и его окрестностях закрыты множество туристических объектов, включая, ряд участков Великой Китайской стены.

В 15 из 16 районов Пекина объявлен желтый уровень опасности из-за надвигающихся ливней, которые, по прогнозам синоптиков, будут сопровождаться порывистым ветром силой от 7 до 9 баллов.

В воскресенье метеорологическое управление КНР объявило четвертый уровень чрезвычайного реагирования в связи приближающимися ливнями и штормами и в ряде других регионов Северного Китая.

В КНР принята четырехуровневая система предупреждения о стихийных бедствиях, в который уровень опасности в порядке возрастания обозначается синим, желтым, оранжевым и красным цветами.

Ранее сообщалось, что с минувшей пятницы проливные дожди обрушились на провинцию Сычуань и подняли уровень воды в 14 реках. В зоне бедствия оказались свыше 120 тысяч человек, более 4,6 тыс. были вывезены в безопасные места. В ряде городов провинции Сычуань объявлен наивысший уровень экстренного реагирования на наводнения.