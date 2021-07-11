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    13:21, 11 Июль 2021 | GMT +6

    Желтый уровень опасности объявили в Пекине из-за надвигающихся ливней

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Власти Пекина объявили желтый уровень опасности в связи с приближающимися затяжными ливнями, которые, по прогнозам метеорологов, обрушатся на китайскую столицу в воскресенье вечером. Об этом говорится в сообщении метеорологической службы г. Пекина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно прогнозу, ливни обрушатся на Пекин в воскресенье вечером и продлятся до следующего вторника. По оценкам метеорологов, за ближайшие двое суток в китайском мегаполисе выпадет от 60 до 100 мм осадков, однако в отдельных районах столицы этот показатель может достичь 300 мм.

    В воскресенье в Пекине и его окрестностях закрыты множество туристических объектов, включая, ряд участков Великой Китайской стены.

    В 15 из 16 районов Пекина объявлен желтый уровень опасности из-за надвигающихся ливней, которые, по прогнозам синоптиков, будут сопровождаться порывистым ветром силой от 7 до 9 баллов.

    В воскресенье метеорологическое управление КНР объявило четвертый уровень чрезвычайного реагирования в связи приближающимися ливнями и штормами и в ряде других регионов Северного Китая.

    В КНР принята четырехуровневая система предупреждения о стихийных бедствиях, в который уровень опасности в порядке возрастания обозначается синим, желтым, оранжевым и красным цветами.

    Ранее сообщалось, что с минувшей пятницы проливные дожди обрушились на провинцию Сычуань и подняли уровень воды в 14 реках. В зоне бедствия оказались свыше 120 тысяч человек, более 4,6 тыс. были вывезены в безопасные места. В ряде городов провинции Сычуань объявлен наивысший уровень экстренного реагирования на наводнения.


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