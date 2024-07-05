«Желтый» уровень террористической опасности отменили в Астане, Алматы, Караганде и Кокшетау

В связи с завершением саммита глав государств-членов ШОС и государственного визита Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, в Астане, Алматы, Караганде и Кокшетау отменили «желтый» уровень террористической опасности, передает агентство Kazinform.

— Начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан, как руководителем Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом при проведении охранных мероприятий по обеспечению безопасности охраняемых лиц, на основании статей 13 и 15 Закона «О противодействии терроризму» принято решение об отмене в городе Астана с 23.59 4 июля правового режима антитеррористической операции, — говорится в сообщении.

Одновременно, в соответствии c «Правилами организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма», утвержденными Указом Президента Республики Казахстан от 9 августа 2013 года №611, в городах Астана, Алматы, Караганда и Кокшетау с 23.59 4 июля отменяется умеренный («желтый») уровень террористической опасности.

Подразделения силовых структур переходят в штатный режим работы.