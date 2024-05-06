Железную дорогу ремонтируют по новой технологии в Карагандинской области

В Карагандинском отделении магистральной сети КТЖ, которое является одним из основных и грузонапряженных, в этом году обновят 67 км железнодорожного полотна. Из них 24 км отремонтируют капитально, передает корреспондент агентства Kazinform.

Капитальный ремонт железной дороги в регионе начался на участке Дарья –Жарык. Работы ведутся по новому методу — в режиме закрытого перегона. Эта технология предусматривает закрытие участка на несколько дней и выполнение большого объема работ с привлечением путевой техники.

Так, с 2 мая перегон Дарья — Жарык закрыт для движения на четверо суток, а поезда идут по соседнему пути. За это время железнодорожники выполнят завершенный цикл по капитальному обновлению 4,6 км пути с открытием движения на участке с установленной скоростью. Работы идут непрерывно. С помощью специальной техники демонтируются старые шпалы, укладываются новые, очищается балласт, идет смена рельсовых плетей и подбивочно-выправочные работы.

— Новый метод позволяет сэкономить время и ресурсы. В мае по такой технологии будет обновлено 18,5 км железнодорожного полотна от станции Дарья до станции Жарык. При выполнении этого объема работ традиционным методом с предоставлением 8-часовых технологических «окон» участок закрывался бы на ремонт 16 раз. По новой технологии ремонтируемый перегон будет закрыт для движения 4 раза, — отметил заместитель директора Карагандинского отделения магистральной сети Нурсултан Танабаев.

Всего в сети КТЖ в 2024 году планируется отремонтировать свыше 1400 км магистрали, что обеспечит надежность железнодорожной инфраструктуры при перевозке. Во время проведения плановых работ по модернизации пути в целях обеспечения безопасности на участках вводятся временные ограничения скорости, обусловленные технологическим процессом, что влияет на соблюдение расписания движения пассажирских и грузовых поездов.