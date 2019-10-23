Железную дорогу протянут к специальной экономической зоне в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил субзону специальной экономической зоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Располагается она в микрорайоне «Береке» города Петропавловска.

Простоявшее 20 лет бетонное здание оказалось пригодным для эксплуатации. Через два дня подведут электричество. Подрядчик говорит, что заключили первые контракты по реконструкции кровли, произвели первые транши. Планируют со следующей недели начать работы согласно проекту. По графику производственных работ, сдача полного цикла объекта - ориентировочно в конце мая 2020 года.





Здание будет соответствовать международным стандартам. В планах – сделать открытую площадку готовой продукции, чтобы люди с проезжей части могли ее видеть. Проектировщики предлагают сделать 3D-забор. Это современный стиль ограждения. Он не несет капитального сооружения, выглядит эстетично и позволяет делать территорию полностью прозрачной.

Будет создан мобильный штаб для строительства таможенной зоны.

Общая площадь производственных площадей превысит 5 тысяч квадратных метров.

Приведут в порядок и рядом стоящее пустующее здание. Аким Петропавловска Булат Жумабеков сообщил, что помещение в ближайшие дни выкупят. Сразу же объявят конкурс на ремонт, деньги на благоустройство территории выделили.

«На следующий год мы будем тянуть сюда железную дорогу. Продукция СЭЗ будет уходить на экспорт. Нужно привлекать много инвесторов. В Омске 7 ноября будет проходить Форум приграничного сотрудничества. Надо использовать эту площадку, встретиться с предпринимателями Омской, Тюменской и Курганской областей. В приграничных регионах России свободной экономической зоны нет. Думаю, им будет интересно», - сказал К.Аксакалов.

Напомним, специальную экономическую зону «Qyzyljar» в регионе создали в начале октября.