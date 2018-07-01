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Железное ограждение насквозь пробило автомобиль в Карагандинской области

21 Июля 2018 00:53 146
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Железное ограждение насквозь пробило автомобиль в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На автодороге Караганда - Осакаровка по пути в сторону Астаны водитель автомашины «Toyota Camry» врезался в металлическое ограждение. В результате ДТП мужчина скончался на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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По данным ДВД области, авария произошла 19 июля около 16:00 часов на автодороге Караганда - Осакаровка. В одном километре от села Ошаганды 33-летний водитель автомашины «Toyota Camry», по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, совершил столкновением с металлическим ограждением.

Удар был такой силы, что ограждение прошило машину насквозь. Внутри находились два человека: водитель и пассажирка. Мужчина скончался на месте. Пассажирку с различными травмами госпитализировали в больницу.

Данное ДТП зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований по статье 345 части 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.

 

 

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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Гульзат Сахова

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