Железное ограждение насквозь пробило автомобиль в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На автодороге Караганда - Осакаровка по пути в сторону Астаны водитель автомашины «Toyota Camry» врезался в металлическое ограждение. В результате ДТП мужчина скончался на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным ДВД области, авария произошла 19 июля около 16:00 часов на автодороге Караганда - Осакаровка. В одном километре от села Ошаганды 33-летний водитель автомашины «Toyota Camry», по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, совершил столкновением с металлическим ограждением.
Удар был такой силы, что ограждение прошило машину насквозь. Внутри находились два человека: водитель и пассажирка. Мужчина скончался на месте. Пассажирку с различными травмами госпитализировали в больницу.
Данное ДТП зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований по статье 345 части 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.
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