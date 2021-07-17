Железнодорожный вокзал Тараза обретает новый вид

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Кардинальная реконструкция железнодорожного вокзала проходит в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Бердибек Сапарбаев посетил железнодорожный вокзал в Таразе вместе с исполняющим обязанности заместителя председателя правления АО «НК «КТЖ» Бауыржаном Орынбасаровым.

Напомним , в 2020 году в АО «НК «Қазақстан темір жолы» главе региона Бердибеку Сапарбаеву представили план капитального ремонта и реконструкции главного здания железнодорожного вокзала областного центра. Разработан проект капитального ремонта внутренних помещений и пассажирского терминала вокзала. Предполагалось улучшить условия для пассажиров и привести в порядок привокзальные территории. Обновляется фасад здания современными облицовочными материалами и в современном дизайне. Глава региона тогда одобрил проект и подчеркнул, что нужно создать максимально комфортные условия для посетителей вокзала. Ремонт железнодорожного вокзала планировалось завершить в 2021 году.

На данный момент ведется полная реконструкция главного здания железнодорожного вокзала, подрядчик - ТОО «Энергетиқалық Құрылыс». Вокзал претерпит кардинальные изменения.

Строители демонтировали кровлю, потолок, двери и оконные рамы. Совместно с областным управлением архитектуры и градостроительства утвержден современный дизайн обновленного фасада здания. Установят новые билетные кассы, заменят водопроводную, канализационную и отопительную системы. Работы полным ходом идут и на втором этаже, где располагаются пассажирский терминал, гостиница, столовая.

Местные архитекторы украсят стены здания живописными картинами. В порядок приведут и пассажирские платформы, привокзальную территорию.

Аким Жамбылской области отметил, что все объекты рядом с вокзалом должны иметь единый стиль и концепцию. В первую очередь, будет обновлен фасад жилого дома, расположенного на привокзальной территории.

Несмотря на то, что строительство идет полным ходом, таразский вокзал работает в прежнем режиме. Подрядная организация возвела временное сооружение, куда были перенесены билетные кассы.

«Мы должны улучшить условия для пассажиров. Вокзал - это самое первое, что видят люди, приезжая в Тараз, его по праву можно считать визитной карточкой города. Нужно стараться удивить гостей не только внешним видом вокзала, но и высоким уровнем сервиса», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Отметим, что современное здание железнодорожного вокзала в Таразе построено в 1986 году. В 2013 году был проведен последний капитальный ремонт вокзального здания, площадь которого составляет чуть больше 2,5 тысячи квадратных метров. В 2018 году возле вокзала был благоустроен сквер на площади в один гектар. Сквер заасфальтировали, установили новые светильники, скамейки, проложили 2,7 км оросительных систем. Украшением сквера стала стилизованная под старину стела «Древний Тараз», на которой обозначено четыре имени города за двухтысячелетнюю его историю – Талас, Тараз, Аулие-Ата, Жамбыл.