Железнодорожный переезд временно закроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 16 на 17 апреля будет закрыт переезд в четном парке станции Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По информации пресс-службы КТЖ, п ереезд находится по улице Малахова на 805-м километре ПК 7. Движение для автотранспортных средств будет закрыто 16 апреля с 24:00 на 8 часов из-за проведения работ по переброске переездного настила и ямочных работ.

Жителей и гостей столицы призывают планировать свои поездки в этой части города заранее.