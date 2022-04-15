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    07:38, 15 Апрель 2022 | GMT +6

    Железнодорожный переезд временно закроют в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 16 на 17 апреля будет закрыт переезд в четном парке станции Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    По информации пресс-службы КТЖ, п ереезд находится по улице Малахова на 805-м километре ПК 7. Движение для автотранспортных средств будет закрыто 16 апреля с 24:00 на 8 часов из-за проведения работ по переброске переездного настила и ямочных работ.

    Жителей и гостей столицы призывают планировать свои поездки в этой части города заранее.

    Теги:
    Дороги КТЖ Астана
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