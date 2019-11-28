Железнодорожный маршрут «Тараз - Жанатас» возобновляют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Социально значимый железнодорожный маршрут возобновляют в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

«При поддержке акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова с первого декабря 2019 года будут осуществляться пассажирские перевозки по социально значимому железнодорожному маршруту «Жамбыл - Жанатас», расходы на которые подлежат долгосрочному субсидированию за счет областного бюджета», - говорится в сообщении облакимата.

Перевозчиком является АО «Пригородные перевозки». Поезд Жамбыл – Жанатас будет курсировать в зимние месяцы, с декабря по февраль.

«График маршрута ежедневно, кроме четверга. Время отправления с железнодорожного вокзала города Тараза - в 16.20, из города Каратау - в 19.26. Прибытие в город Жанатас - в 21.50. Время отправления в город Тараз из города Жанатаса - в 05.00, из города Каратау - в 07.36. Прибытие в город Тараз - в 10.22», - говорится в сообщении.

Отметим, что социально значимый железнодорожный маршрут «Тараз – Каратау - Жанатас» соединяет областной центр с горняцкими городами, где расположены крупные химические производства. В советские времена здесь было регулярное железнодорожное сообщение, которое прекратилось в 90-е годы с упадком «большой жамбылской химии». В начале «нулевых», с возрождением жамбылской химии, реализацией государственной программы развития моногородов и поселков, увеличением рабочих мест возникла надобность в возобновлении железнодорожного сообщения. В 2011 году по многочисленным просьбам жителей Каратау и Жанатаса возобновили данный маршрут. На внеочередной сессии областного маслихата депутаты утвердили дополнительное финансирование.

Стоимость проезда на электричке, субсидируемой из госбюджета, пассажирам обходится значительно дешевле, чем поездка автобусными маршрутами.

Кроме того, у жителей жамбылских моногородов и населенных пунктов по маршруту следования поезда «Тараз – Каратау - Жанатас» имеется возможность поездок в Алматы, Астану и западный регион республики с пересадкой на станции Жамбыл.

Отметим, город Тараз - весьма удобный и перспективный с точки зрения логистики населенный пункт южного Казахстана. Бурное развитие промышленности в начале XX века, а также удобное географическое положение жамбылского региона, предопределили образование здесь мощной транспортно-коммуникационной инфраструктуры - сети железных дорог с крупным транспортным узлом в городе Шу, связывающим юг и юго-восток Казахстана с центральной и северо-восточной частью республики и соседними государствами.

В наши дни Жамбылское отделение перевозок казахстанских железных дорог ежедневно осуществляет регулярные рейсы в направлениях больших городов страны.