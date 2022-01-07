Железнодорожные перевозки полностью восстановлены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 7 января по сети АО «НК «КТЖ» движение пассажирских и грузовых поездов полностью восстановлено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечен пропуск пассажирских поездов через ранее закрытые станции Макат, Арал-Тениз, Бейнеу, Мангистау, Сексеул. Все станции, закрытые из-за действий митинговавших, открыты для движения. В настоящее время все задержанные в пути следования поезда направляются до станций назначения. Отмененные ранее 25 пассажирских поездов с 14:00 текущих суток восстанавливаются в движении согласно расписанию. Однако учитывая задержки поездов в пути следования в предыдущие дни, отдельные из них будут отправляться по расписанию по мере прибытия составов в пункты формирования», - прокомментировали в пресс-службе компании.

Из ранее остановленных 129 грузовых поездов временно простаивают 75 составов. АО «НК «КТЖ» до восстановления интернета и банковских операций решило отсрочить платежи для основных экономикообразующих предприятий и транспортных компаний.

При этом АО «НК «КТЖ» не будет предъявлять штрафные санкции за сверхнормативные задержки в период действия режима ЧП.

Ввиду действующих ограничений по передвижению в ночное время суток, АО «НК «КТЖ» рекомендует уезжающим пассажирам заблаговременно прибывать на вокзал, а прибывающим пассажирам необходимо сохранять проездной билет.

В компании также сообщили о том, что в случае отказа от поездки в любом направлении в поездах формирования АО «Пассажирские перевозки» во время действия режима ЧП, пассажирам выплатят полную стоимость билета. Для получения денег пассажиры могут обратиться в билетные кассы в течение 6 месяцев.