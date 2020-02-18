Железнодорожные льготные карты разработают для многодетных матерей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для многодетных матерей в Казахстане разработают железнодорожные льготные карты. Об этом заявил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году в целях обновления парка пассажирских вагонов и исключения дефицита билетов приобретено 109 пассажирских вагонов, которые направлены на маршруты «Мангыстау – Алматы», «Нур-Султан – Атырау», «Нур-Султан – Сарыагаш», «Алматы – Атырау», «Мангыстау – Алматы», «Нур-Султан – Сарыагаш», - сказал вице-министр в ходе коллегии ведомства.

Берик Камалиев напомнил, что в 2019 году был осуществлен полный переход на электронную систему оформления проездных документов.

«Предоставлены льготные тарифы в размере 50% для лиц с ограниченными возможностями. В дальнейшем планируется продолжить работу в данном направлении, и выработать льготные карты для многодетных матерей», - сообщил он.

Вместе с тем он отметил, что работа по обновлению парка вагонов будет продолжена и в рамках Госпрограммы «Нұрлы жол».

«До 2025 года планируется приобретение порядка 600 пассажирских вагонов. При закупе новых вагонов будут рассматриваться модели с учетом отхода от сжигания твердого вида топлива при отапливании», - добавил Б. Камалиев.