Железнодорожные билеты подорожали на 10%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повышены тарифы на 10% на поезда формирования АО «Пассажирские перевозки», курсирующие по социально значимым межобластным сообщениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт АО «Пассажирские перевозки».

На основании письма Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 сентября 2019 года №28-28-9/2920, информируем о повышении тарифов на 10 % с 21 сентября 2019 года на поезда формирования АО «Пассажирские перевозки», курсирующие по социально значимым межобластным сообщениям, за исключением поездов:

№ 085/086 сообщением «Нур-Султан -Сарыагаш»; № 021/022 сообщением «Кызылорда-Семей»; № 313/314 сообщением «Атырау-Мангистау»; № 339/340 сообщением «Павлодар-Пресногорьковская»; № 373/374 сообщением «Алматы-Жезказган»; № 377/378 «Алматы-Мангистау»;

№ 603/604 сообщением «Нур-Султан-Аркалык» и прицепных/беспересадочных вагонов:

№ 085/086 сообщением «Караганды-Сарыагаш»; № 021/022 сообщением «Алматы-Семей»; № 22/6941/6942/21 сообщением «Алматы-Достык»; № 339-55/56-154 сообщением «Павлодар-Кызылорда».