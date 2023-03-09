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Железнодорожную компанию в Атырауской области оштрафовали на 485 млн тенге

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Марта 2023, 17:47
Железнодорожную компанию в Атырауской области оштрафовали на 485 млн тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Атырауской области совместно с Атырауской транспортной прокуратурой установил факт нарушения законодательства в области защиты конкуренции в действиях ТОО «РТИ-АНПЗ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК РК.

В частности, установлено злоупотребление монопольным положением в установлении, поддержании монопольно высоких цен (по услугам текущего отцепочного ремонта вагонов и текущего безотцепочного ремонта) и применении разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям (по договорам на подачу и уборку вагонов, а также по выполнению работ по текущему отцепочному ремонту).

На основании представления Атырауской транспортной прокуратуры, департаментом возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ТОО «РТИ-АНПЗ».

По итогам рассмотрения дела постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау ТОО «РТИ-АНПЗ» привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания на общую сумму 485 млн тенге, которое оплачено в пользу государства в полном объеме.


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