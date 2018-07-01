Железнодорожному перевозчику предложили инкогнито проехать в поездах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В АО «Пассажирские перевозки» подтвердили дефицит новых составов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одна из ключевых проблем - состояние подвижного состава. Более того, в ближайшие 2-3 года она будет только усугубляться. Это факт. Мы сейчас работаем с Правительством над программой по покупке новых вагонов. «Тальго» есть, но их недостаточно. Мобильность населения очень сильно растет в Казахстане», - сказал на пресс-конференции в Астане генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Данияр Нурмагамбетов

В свою очередь, заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Олжас Бектенов, в целях изучения другой проблемы «Пассажирских перевозок» - большого количества безбилетных пассажиров - предложил самим выехать в определенном направлении.

«Не ради красного словца. Помните, когда Каирбек Шошанович Сулейменов, будучи главой МВД, ездил в фуре с арбузами. Может, и мы проедемся? Оденемся по-простому. Наглядно. И там, в купе все эти проблемы обсудим», - предложил представитель АДГСПК.

«Сейчас понятно: шум подняли, может, затишье будет. Но волна уляжется. Я предлагаю поехать и посмотреть. Там совещание провести сразу. У проводников спросим, какие у них проблемы, почему он этих зайцев сажают туда. Конечно, наскоком не решишь, но нужно системно это решить», - добавил О. Бектенов.