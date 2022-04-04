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Железнодорожники помогли вывезти людей из затопленной трассы в Актюбинской области

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
4 Апреля 2022, 18:55
Железнодорожники помогли вывезти людей из затопленной трассы в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около ста человек было вывезено из затопленной территории в Актюбинской области железнодожниками, где из-за паводка было ограничено движение автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

В минувшие выходные в Актюбинской области ограничили движение всех видов автомобильного транспорта на республиканской трассе «Актобе-Атырау». Эта мера принята в связи с паводковой ситуацией на участке «Актобе-Алга-Кандыагаш».

АО «Пассажирские перевозки» вывезло на поездах около 100 человек, оказавшихся на трассе. Эта работа была проведена совместно с Актюбинским отделением дороги и магистральной сети, акиматами городов Актобе и Кандыагаш и другими причастными структурами.


КТЖ   Актюбинская область   Происшествия   Акимат   Транспорт   Паводок   Дороги  
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